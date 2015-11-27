Росія вирішила перевести частину своїх міжнародних резервів в юані

Центробанк Росії вирішив включити китайський юань до кошика російських золотовалютних резервів, повідомляє Прайм.

"Наразі фізичних операцій з купівлі юаня не проводилося і найближчим часом проводитися не буде, а рішення має символічний характер. Офіційно Банк Росії не підтвердив, але й не спростував цієї інформації, нагадавши, що повідомлення про структуру міжнародних резервів публікуються з лагом у півроку", - йдеться в повідомленні.

На даний момент найбільша частина золотовалютних резервів ЦБ РФ припадає на долар (44%), трохи менше – на євро (42%). Також в кошику ЦБ РФ є британські фунти стерлінгів (9,5%) і незначна частка канадських і австралійських доларів, швейцарських франків та японських ієн.

Зазначається, що рішення російського регулятора може бути пов'язано з очікуваннями того, що МВФ включить юань до кошика світових резервних валют. Про цей намір МВФ заявляв неодноразово. Очікується, що рішення про включення юаня до кошика спеціальних прав запозичення (SDR - Special Drawing Rights) нарівні з британським фунтом, євро, японською ієною та доларом США буде прийнято на засіданні ради директорів МВФ 30 листопада.

Оцінки експертів майбутньої частки юаня в кошику варіюються від 10 до 14-16%. На даний момент долар складає в кошику 41,9%, євро – 37,4%, фунт стерлінгів – 11,3%, японська єна – 9,4%.

Читайте такожМВФ готовий включити юань у кошик резервних валют

"Починаючи з серпня 2015 року китайський юань вийшов на четверте місце з використання в розрахунках (2,79% на той момент), випередивши за цим показником японську ієну. Частка в розрахунках - це один із кількох показників, які приймаються до розрахунків МВФ для включення валюти до свого кошика, поряд з часткою в резервах центральних банків та характером режиму валютного регулювання", - зазначає видання.

Читайте такожКитай наполягає на внесенні юаня до валютного кошика МВФ

У статті зазначається - експерти вважають, що рішення ЦБ РФ навряд чи істотно вплине на політику МВФ.