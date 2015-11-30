Казахстан став членом Світової організації торгівлі

Казахстан 30 листопада де-юре стає повноправним членом Всесвітньої торговельної організації.

Про це повідомив президент країни Нурсултан Назарбаєв, виступаючи з посланням до народу, передає РИА Новости.

"Сьогодні, 30 листопада, Казахстан де-юре стає повноправним членом Світової організація торгівлі. Про це офіційно буде оголошено на засіданні генеральної асамблеї СОТ", — сказав Назарбаєв.

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Він зазначив, що ця подія є "важливою віхою в історії незалежного Казахстану".

В кінці липня Казахстан підписав протокол про вступ до СОТ.

Офіційно він буде визнаний 162 членом організації 15 грудня.