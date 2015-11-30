Fitch підвищило рейтинг Харкова
Україна вийшла з дефолту по комерційному зовнішнього боргу завдяки випуску 12 листопада нових облігацій.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за суверенним рейтингом підвищило рейтинг Харкова до загальнодержавного рівня "CCC".
"Рейтинги міста стримуються суверенними рейтингами. Пониження суверенних рейтингів призвело б до аналогічної рейтингової дії по рейтингу міста. За відсутності зниження суверенного рейтингу суттєве погіршення кредитоспроможності міста також може призвести до негативної рейтингової дії, - йдеться в повідомленні агентства. - Підвищення суверенних рейтингів може призвести до підвищення рейтингів Харкова за умови, що місто буде підтримувати стабільні бюджетні показники".
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Як повідомляв УНІАН, у середині листопада Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті (рейтинг дефолту емітента) до "CCC" з "RD" (обмежений дефолт).
Як підкреслили в агентстві, країна вийшла зі дефолту по комерційному зовнішнього боргу завдяки випуску 12 листопада нових облігацій для власників бондів на 15 мільярдів доларів.
За оцінками Fitch, боргова стійкість України покращилася, а зниження потреби в рефінансуванні боргів і продовження підтримки офіційних кредиторів дає певний перепочинок і знижує ризик суверенної боргової кризи в коротко - та середньостроковій перспективі.