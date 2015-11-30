Fitch підвищило рейтинг Харкова

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за суверенним рейтингом підвищило рейтинг Харкова до загальнодержавного рівня "CCC".

"Рейтинги міста стримуються суверенними рейтингами. Пониження суверенних рейтингів призвело б до аналогічної рейтингової дії по рейтингу міста. За відсутності зниження суверенного рейтингу суттєве погіршення кредитоспроможності міста також може призвести до негативної рейтингової дії, - йдеться в повідомленні агентства. - Підвищення суверенних рейтингів може призвести до підвищення рейтингів Харкова за умови, що місто буде підтримувати стабільні бюджетні показники".

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Як повідомляв УНІАН, у середині листопада Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті (рейтинг дефолту емітента) до "CCC" з "RD" (обмежений дефолт).

Як підкреслили в агентстві, країна вийшла зі дефолту по комерційному зовнішнього боргу завдяки випуску 12 листопада нових облігацій для власників бондів на 15 мільярдів доларів.

За оцінками Fitch, боргова стійкість України покращилася, а зниження потреби в рефінансуванні боргів і продовження підтримки офіційних кредиторів дає певний перепочинок і знижує ризик суверенної боргової кризи в коротко - та середньостроковій перспективі.