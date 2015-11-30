У Нацбанку цього тижня обговорять доцільність відміни валютних обмежень

Правління Національного банку України протягом цього тижня розгляне питання про продовження або скасування адміністративних обмежень, встановлених для стабілізації національної валюти у лютому цього року і після продовження діючих до 4 грудня включно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі регулятора, остаточне рішення щодо пакету заходів в рамках постанови НБУ №581 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України" ще не прийнято, але питання в будь-якому випадку буде вирішено цього тижня.

Постановою, зокрема, встановлено обов'язкову продажу 75% валютної виручки експортерами та 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.

Документ забороняє дострокове погашення кредитів резидентами нерезидентам, повернення інвестицій і перерахування дивідендів іноземним інвесторам.

Також постанова передбачає узгодження з НБУ заявок на купівлю валюти більше еквівалента 50 тисяч доларів США.

Купівля валюти банками за власними операціями обмежена 0,1% регулятивного капіталу в день, купівля готівкової валюти фізособами – еквівалентом 3 тисяч гривень на день.

Перекази валюти з рахунків обмежені еквівалентом 15 тисяч гривень без підтверджуючих документів та 150 тисяч гривень за наявності підтверджуючих документів.

Видача готівкової гривні через касу та банкомати можлива до 300 тисяч гривень на добу, готівкової валюти - до еквівалента 20 тисяч гривень на добу.

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Як повідомляв УНІАН, українська гривня в лютому цього року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар.

Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21-23 гривні/долар і утримувалася в цьому коридорі більше півроку.

В останній місяць діапазон коливань курсів на міжбанківському валютному ринку зсунувся в бік здешевлення гривні, що, на думку НБУ, пов'язано з проведенням в Україні місцевих виборів.

25 листопада НБУ повідомив, що аукціони з купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, оголошені регулятором 25 листопада, не відбулися, а попит і пропозиція врівноважилися самостійно без допомоги нбу. За інформацією НБУ, в ході торгів курс гривні зміцнився.

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Сьогодні, 30 листопада, на міжбанківському валютному ринку до 12:00 гривня до долара США встановилися на рівні 23,92/24,01 гривні/долар. За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цього часу встановився на рівні 23,9626 гривні/долар.