Гривня знову опустилася нижче 24 за долар

У понеділок, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 23,92/24,01 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,3070/25,3970 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3590/0,3610 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 23,9626 грн/дол., на цю годину укладено 58 угод на суму 19,87 млн дол.