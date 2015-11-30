Кабмін пропонує депутатам дозволити реструктуризацію валютних кредитів

Кабінет міністрів України подав на розгляд Верховної Ради законопроект «Про фінансову реструктуризацію», розроблений Міністерством фінансів спільно з Національним банком і Незалежною асоціацією банків України у рамках пакету законопроектів для підтримки громадян і підприємств, які отримали валютні кредити.

Відповідний законопроект «Про фінансову реструктуризацію» (№3555), що передбачає добровільну реструктуризацію боргів працюючого бізнесу перед банками, зареєстровано на парламентському сайті сьогодні, 30 листопада, але текст документа поки відсутній.

Також Кабмін зареєстрував законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України для реалізації положень Закону «Про фінансову реструктуризацію» (№3556), проте і його текст поки не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив пакет законопроектів для підтримки громадян і підприємств, які отримали валютні кредити. Законопроекти розроблені Міністерством фінансів спільно з Національним банком і Незалежною асоціацією банків України. У пакеті - законопроекти «Про фінансову реструктуризацію» і «Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, отриманими на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)».

За оцінками Мінфіну, у рамках цих законів порядку 38 тисяч сімей з кредитами на загальну суму понад 20 млрд грн зможуть провести реструктуризацію валютних іпотечних кредитів.

Щодо реструктуризації боргів бізнесу, то, за оцінками експертів, загальна сума заборгованості компаній, які потраплять під дію цього механізму, становить близько 200 млрд грн.