Фіскальна служба заборгувала бізнесу 15 мільярдів ПДВ

Згідно з повідомленням на сайті Державної фіскальної служби, про це під час зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації повідомив голова ДФС Роман Насіров.

При цьому, за словами голови ДФС, прострочена заборгованість з виплат ПДВ скоротилася з 7,5 млрд грн до 4 млрд грн і ДФС має намір до кінця року скоротити її до 2 млрд грн.

«Ми просили додаткові ліміти до кінця року на відшкодування ПДВ і, враховуючи перевиконання плану по збору податків, є очікування, що ми зможемо збільшити ще на 5 млрд грн ліміт на відшкодування цього податку в кінці грудня», - підкреслив Насіров.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодувань платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва України в жовтні 2015 року порівняно з вереснем знизився на 9,8% – до 6,935 млрд грн. Обсяг відшкодувань ПДВ за січень-жовтень 2015 року становив 52,479 млрд грн.