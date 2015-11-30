Система автоматичного арешту коштів на банківських рахунках запрацює до кінця 2016 року – Мін'юст

Про це в ході круглого столу повідомив журналістам директор департаменту Міністерства юстиції з питань судової роботи та банкрутства Олександр Олійник.

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Він зазначив, що в рамках меморандуму з МВФ Україна до кінця грудня має прийняти закон, який посилить положення процесуального законодавства щодо порядку накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках відповідачів у господарських та цивільних справах.

«У зв'язку з чим Міністерство юстиції за сприяння фахівців НБУ, Державної судової адміністрації України, Незалежної асоціації банків України і держпідприємства «Інформаційні судові системи» підготувало проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів на банківських рахунках... Протягом року ця система запрацює», - сказав він.

Як зазначив присутній на круглому столі начальник відділу юридичного департаменту Національного банку України Роман Кармазін, регулятор підтримує ідею створення системи автоматизованого арешту коштів на банківських рахунках і вважає, що її реалізація прискорить цивільно-правовий оборот і зменшить можливість зловживання боржниками або банками, якщо вони несумлінно виконуватимуть рішення державної виконавчої служби або судів.

За його словами, на поточний момент, документооборот для арешту коштів на банківських рахунках відбувається в паперовій формі.

«У разі прийняття рішення судом або виконавчою службою, оформляються відповідні документи на паперових носіях і ці носії доставляються в банк для виконання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.