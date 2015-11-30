Борг Януковича: Україна досі не отримала від РФ офіційних пропозицій щодо реструктуризації

Україна досі не отримувала офіційних пропозицій від Російської Федерації щодо реструктуризації євробондів на 3 млрд дол. з погашенням 20 грудня, включених у периметр реструктуризації у рамках програми з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра фінансів Артем Шевальов.

«Офіційними шляхами пропозиції від російської сторони не надходило», - сказав Шевальов.

За його словами, Мінфін не може коментувати заяви російських чиновників, оприлюднені у засобах масової інформації.

«Папери нові випущено, і будь-які події щодо старого боргу не ведуть до жодних наслідків за старими паперами», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій у зв'язку з початком їх обміну на нові державні облігації та деривативи. "Російські" облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію та підлягають обміну на нові папери у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.

Президент Росії Володимир Путін 16 листопада заявив, що РФ готова розстрочити платіж по боргу України на 2016-2018 роки по 1 мільярду доларів на рік за умови, якщо західні партнери нададуть гарантії. Посилаючись на переговори з керівником МВФ Крістін Лагард, Путін заявив, що це навіть краща пропозиція, ніж просив фонд, який нібито просив відстрочку для України на 1 рік.