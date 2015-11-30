Кабмін у середу розгляне проект держбюджету і податкову реформу

Про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра фінансів Артем Шевальов.

«Абсолютно вірно», - сказав Шевальов, відповідаючи на питання, чи розгляне Кабінет міністрів підготовлені Міністерством фінансів проект держбюджету на наступний рік та проект податкової реформи на найближчому засіданні у середу, 2 грудня.

За його словами, податкова реформа являє собою цілу низку законопроектів.

«Процес йде, сьогодні-завтра ми плануємо подавати на Кабмін. Після затвердження внесемо до парламенту», - додав заступник міністра, зазначивши, що контакти з парламентаріями та обговорення податкової реформи відбуваються постійно.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів почав роботу над податковою реформою і новою редакцією Податкового кодексу в квітні поточного року. Податкова реформа є однією з ключових реформ, визначених основним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом.

На даний момент існує два основних проекти податкової реформи - урядовий і парламентський. Обидва проекти передбачають зниження податкових ставок, при цьому урядовий проект передбачає поступове зниження ставок і зростання дефіциту бюджету до 60 млрд грн, тоді як парламентський проект є більш ліберальним і, за оцінками аналітиків, може сформувати дефіцит у розмірі не менш як 200 млрд грн.

Світовий банк, другий за масштабами фінансування України серед її найбільших кредиторів, рекомендував українській владі з обережністю підходити до податкової реформи, утримуючись від радикального і різкого зниження податків.