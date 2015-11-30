Технічно малоймовірно: у Мінфіні визнали, що чергового траншу МВФ до кінця року не буде





Про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра фінансів Артем Шевальов.

«Подальша співпраця з фондом та отримання наступного траншу дуже прив'язане до затвердження бюджету на наступний рік, а у свою чергу, затвердження бюджету на наступній рік неможливе без утвердження податкової реформи. На даний момент технічно отримання траншу було б досить проблемним. Швидше, нам важливіше отримати якісний і збалансований бюджет до кінця цього року, щоб ми увійшли в 2016 рік з новим бюджетом», - сказав Шевальов.

Він наголосив, що продовження співпраці з МВФ можливе лише при виконанні умов програми, і тільки-но українській владі вдасться їх виконати, подальше рішення про продовження фінансування залежить від фонду.

«Якщо всі інші параметри виконуються, то транш йде в резерви Нацбанку, і падають гроші наприкінці року або в січні - це технічне питання, тому що параметри щодо золотовалютних резервів будуть просто відкориговані», - додав Шевальов.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки 11 березня поточного року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія фонду працювала у Києві у вересні, та 2 жовтня припинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори поновилися.

Згідно із заявою за підсумками останньої місії, фонд зазначає поглиблення взаєморозуміння з українською владою з ключових питань економічних реформ, але при цьому очікує від уряду підготовки збалансованого проекту держбюджету на наступний рік та затвердження проекту Верховною Радою.