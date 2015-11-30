Врятувати гривню: НБУ сьогодні продав банкам майже $17 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні 30 листопада продав банкам 16,8 млн дол., середньозважений курс аукціону становив 23,9684 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, всього банки подали заявки на купівлю 21,8 млн дол. Мінімальний курс, запропонований банками, становив 23,95 грн/дол., максимальний – 24,00 грн/дол., за мінімальним курсом було продано 23,2% валюти.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 18 вересня запровадив практику проведення регулярних аукціонів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення золотовалютних резервів.

Наприкінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у бік ослаблення гривні – до 23-24 грн/дол., у зв'язку з чим з 30 жовтня Нацбанк змінив призначення аукціонів і почав продавати валюту, витративши на ці цілі близько 140 млн дол. за три тижні.