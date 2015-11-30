МВФ очікує прийняття Радою держбюджету-2016 для продовження співпраці
Лише після прийняття Радою держбюджету на наступний рік МВФ зможе прийняти рішення про продовження фінансування України.
Міжнародний валютний фонд очікує прийняття Верховною Радою України державного бюджету на 2016 рік, після чого зможе прийняти рішення про продовження фінансування нашої країни в рамках програми розширеного фінансування EFF.
Про це повідомив сьогодні журналістам представник МВФ в Україні Жером Ваше.
"Ми насамперед чекаємо прийняття бюджету, який зараз обговорюється", - сказав, відповідаючи на питання про те, коли в Україну прибуде чергова місія МВФ, за підсумками роботи якої фонд зможе прийняти рішення про продовження фінансування у рамках програми EFF.
Він нагадав, що за підсумками останньої місії представники фонду досягли взаєморозуміння з українською владою на технічному рівні.
"Коли ми побачимо бюджет, тоді і подивимося", - додав Ваше.
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Коментуючи подальші реформи, необхідні нашій країні, глава представництва МВФ рекомендував більш раціонально витрачати державні кошти.
«Це означає реформи у сфері освіти, охорони здоров'я та пенсійної системи. Це болючі реформи», - сказав він, зазначивши, що разом із проведенням цих реформ держава повинна надавати підтримку тим громадянам, які її потребують.
Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки 11 березня цього року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.
Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія фонду працювала в Києві у вересні та 2 жовтня припинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори поновилися.
Згідно із заявою фонду за підсумками роботи останньої місії, фонд відзначає поглиблення взаєморозуміння з українською владою з ключових питань економічних реформ, але при цьому очікує від уряду підготовки збалансованого проекту держбюджету на наступний рік та затвердження проекту Верховною Радою.