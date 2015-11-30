МВФ очікує прийняття Радою держбюджету-2016 для продовження співпраці

Міжнародний валютний фонд очікує прийняття Верховною Радою України державного бюджету на 2016 рік, після чого зможе прийняти рішення про продовження фінансування нашої країни в рамках програми розширеного фінансування EFF.

Про це повідомив сьогодні журналістам представник МВФ в Україні Жером Ваше.

"Ми насамперед чекаємо прийняття бюджету, який зараз обговорюється", - сказав, відповідаючи на питання про те, коли в Україну прибуде чергова місія МВФ, за підсумками роботи якої фонд зможе прийняти рішення про продовження фінансування у рамках програми EFF.

Він нагадав, що за підсумками останньої місії представники фонду досягли взаєморозуміння з українською владою на технічному рівні.

"Коли ми побачимо бюджет, тоді і подивимося", - додав Ваше.

Читайте такожМВФ заявляє про поглиблення взаєморозуміння з Києвом і має намір продовжити переговори

Коментуючи подальші реформи, необхідні нашій країні, глава представництва МВФ рекомендував більш раціонально витрачати державні кошти.

«Це означає реформи у сфері освіти, охорони здоров'я та пенсійної системи. Це болючі реформи», - сказав він, зазначивши, що разом із проведенням цих реформ держава повинна надавати підтримку тим громадянам, які її потребують.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки 11 березня цього року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія фонду працювала в Києві у вересні та 2 жовтня припинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори поновилися.

Згідно із заявою фонду за підсумками роботи останньої місії, фонд відзначає поглиблення взаєморозуміння з українською владою з ключових питань економічних реформ, але при цьому очікує від уряду підготовки збалансованого проекту держбюджету на наступний рік та затвердження проекту Верховною Радою.