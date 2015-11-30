Гривня закрила міжбанк на позначці 24,08 за долар

У понеділок, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,98/24,08 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,3750/25,4790 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3620/0,3640 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,9481 гривні/долар, до цього часу було укладено 580 угод на суму 406,35 мільйона доларів.