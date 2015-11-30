Мінфін РФ прогнозує "непростий вибір" для наступного президента Росії

Найближчі три роки світові ціни на нафту рости не будуть, гірше того, вони можуть опуститися нижче $40, попереджає голова Міністерства фінансів Росії Антон Силуанов. У цій ситуації переможцю наступних виборів президента Росії, які намічені на 2018 рік, доведеться або підвищувати податки, або скорочувати витрати на «соціалку», пише РБК.

«Непростий вибір: або серйозно скоротити обсяг соціальних витрат, витрат на освіту та охорону здоров'я і при цьому залишити рівень податків без зміни, або йти шляхом більшого обсягу соціальних витрат, але при цьому підвищувати окремі податки. Це непростий суспільний вибір - відповідь на це питання має бути в програмі наступного російського президента», - заявив Силуанов в інтерв'ю Reuters.

Глава Мінфіну визнав, що раніше накопичених державою коштів може не вистачити вже для безболісного проходження 2016 року. У проекті бюджету на наступний рік закладений дефіцит у розмірі 2,36 трлн руб., який повинен бути покритий з Резервного фонду. Однак якщо ціни на нафту і курс рубля залишаться на нинішньому рівні, то дефіцит бюджету може зрости приблизно на 1,5 трлн руб., і для закриття такої діри резервів просто не вистачить.

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«Якщо такі ризики реалізуються, я не виключаю, що потрібно буде проводити мобілізацію ресурсів в наступному році», - сказав Силуанов, пояснивши, що мова, зокрема, може йти про розпродаж державних активів. «Ціни на активи зараз нижче, ніж, скажімо, два-три роки тому, але це не може вважатися перешкодою», - зазначив глава Мінфіну.

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До числа способів скорочення дефіциту міністр відніс і оптимізацію витрат, визнавши, однак, що в умовах передвиборної кампанії (в 2016 році в Росії пройдуть вибори депутатів Державної думи) можливості скорочення соціальних витрат і програм сильно обмежені. Однак просто чекати відновлення зростання цін на нафту влади Росії, за словами Сілуанова, не можуть, це «небезпечно і неадекватно ситуації».

«Не можна покладатися на російський "авось", що раптом все різко зміниться, ціни на нафту зростуть, все повернеться до ситуації дворічної давності. Не повернеться. Ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, а значить, зараз необхідно переглядати неефективні, надмірні зобов'язання, поліпшувати структуру бюджету», - пояснив глава Мінфіну.