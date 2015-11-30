Нацбанк посилить контроль за готівкою в зоні АТО

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, відповідні зміни в план рахунків бухгалтерського обліку банків України передбачені постановою правління НБУ №826 від 26 листопада, опублікованому на сайті регулятора.

"Ситуація, яка склалася в результаті антитерористичної операції, є форс-мажором та міжнародними стандартами фінансової звітності не передбачена. Тому інформація про готівку, що знаходиться в зоні АТО, до якої немає безперешкодного доступу та документального підтвердження первинних джерел, потребує додаткового розкриття річної фінансової звітності. Для вирішення цієї колізії ми вводимо контррахунки до рахунків з обліку готівки та банківських металів для відображення витрат за коштами та банківськими металами, за якими втрачено контроль. Ми вже сповістили всі банки про нововведення", - цитуються в повідомленні слова директора департаменту бухгалтерського обліку НБУ Богдана Лукасевича.

У повідомленні наголошується, що нові контррахунки будуть відображати достовірну інформацію про готівкові кошти та банківські метали у банках України.

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Як повідомляв УНІАН, З 7 серпня 2014 року Нацбанк зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українською владою. НБУ відключив усі свої системи від Донецька і Луганська та вивіз гроші зі сховища.