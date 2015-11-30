Мінфін допускає вихід на зовнішні ринки запозичень вже наступного року
Міністерство фінансів України за наявності потреб у фінансуванні економічного зростання, незважаючи на проведення реструктуризації державного боргу, допускає вихід не зовнішні ринки запозичень вже наприкінці 2016 року.
Про це заявив заступник міністра фінансів Артем Шевальов під час панельної дискусії про макроекономічну політику України.
«Якщо у нас будуть підстави і попит на підтримку економічного зростання буде виправдовуватися, то ми обговорюватимемо ці речі вже наприкінці 2016 року з нашими колегами з МВФ», - сказав Шевальов, коментуючи можливі джерела фінансування економіки України за рахунок залучення ресурсів на фінансових ринках.
При цьому він підкреслив, що Україна успішно провела реструктуризацію, в результаті чого за умови досягнення позитивних результатів у 2016 році зможе повернутися на ринки зовнішніх запозичень - набагато раніше, ніж це традиційно відбувається після реструктуризації.
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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у серпні-жовтні не проводив аукціони з розміщення облігацій внутрішньої держпозики. З початку року обсяг надходжень до держбюджету від продажу ОВДП становить 10 млрд грн і 640 млн дол.
Станом на 27 листопада обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становить 502,192 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 374,287 млрд грн, або 75% їх загального обсягу.