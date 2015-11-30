Мінфін допускає вихід на зовнішні ринки запозичень вже наступного року

Про це заявив заступник міністра фінансів Артем Шевальов під час панельної дискусії про макроекономічну політику України.

«Якщо у нас будуть підстави і попит на підтримку економічного зростання буде виправдовуватися, то ми обговорюватимемо ці речі вже наприкінці 2016 року з нашими колегами з МВФ», - сказав Шевальов, коментуючи можливі джерела фінансування економіки України за рахунок залучення ресурсів на фінансових ринках.

При цьому він підкреслив, що Україна успішно провела реструктуризацію, в результаті чого за умови досягнення позитивних результатів у 2016 році зможе повернутися на ринки зовнішніх запозичень - набагато раніше, ніж це традиційно відбувається після реструктуризації.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у серпні-жовтні не проводив аукціони з розміщення облігацій внутрішньої держпозики. З початку року обсяг надходжень до держбюджету від продажу ОВДП становить 10 млрд грн і 640 млн дол.

Станом на 27 листопада обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становить 502,192 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 374,287 млрд грн, або 75% їх загального обсягу.