МВФ включив китайський юань до кошика резервних валют

Директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард і два десятки членів виконавчої ради фонду на засіданні у Вашингтоні в понеділок включили більшістю голосів китайський юань до кошика ключових міжнародних валют, на основі якого розраховується вартість спеціальних прав запозичення (SDR) МВФ, передає РБК.

Таким чином, юань примкнув до престижного клубу долара США, євро, ієни і фунта стерлінгів, які утворюють штучний резервний і платіжний засіб, створений МВФ в 1969 році. Структура кошика SDR переглядається кожні п'ять років.

У середині листопада Лагард і експерти фонди рекомендували включити юань в пул резервних валют.

Згідно з липневим оглядом МВФ, частка юаня в структурі міжнародних офіційних резервів становила лише 1,1% проти 63,7% у долара США. Крім того, юань не увійшов до п'ятірки світових валют, які найбільш активно використовують на валютному і борговому ринках.

У серпні частка юаня в міжнародних платежах (за вартістю транзакцій) склала 2,79% (проти 2,34% в липні), що дозволило йому вперше в історії обійти за цим показником японську ієну, випливає з даних міжбанківської системи передачі інформації SWIFT. Таким чином, китайська валюта стала четвертою в топі найбільш використовуваних світових валют за підсумками звітного місяця, поступившись долару США, євро і фунту стерлінгів.

Готуючись до голосування в МВФ, Китай прийняв ряд заходів для забезпечення відповідності юаня «критерієм вільного обігу». Зокрема, Пекін відкрив доступ до внутрішнього валютного ринку і ринку облігацій для зарубіжних центробанків, підвищив роль останнього у визначенні щоденного торгового діапазону своєї валюти. Але ці заходи були введені лише недавно, і вони поки ще не пройшли серйозної перевірки.