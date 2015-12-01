Основні соцстандарти в Україні наступного року зростуть на 12% - проект бюджету

Про це йдеться у проекті Закону про державний бюджет на 2016 рік, який розроблений на базі податкової реформи Міністерства фінансів, передає Економічна правда.

Зокрема, проект бюджету-2016 передбачає поетапне підвищення у 2016 році мінімальної заробітної плати. Її розмір пропонується встановити з 1 січня - 1 378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень (+5,2%), з 1 грудня - 1 550 гривень (+6,9%).

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Прожитковий мінімум становитиме в середньому на одну особу з 1 січня - 1 330 гривень, з 1 травня - 1399 гривень (+5,2%), з 1 грудня - 1 496 гривень (+6,9%).

Таким чином, загалом, зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2016 році в розрахунку грудень до грудня попереднього року зростуть на 12,1%.

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Як повідомляв УНІАН раніше, міністр фінансів Наталя Яресько під час Години запитань до уряду у Верховній Раді на початку листопада заявила, що соціальні стандарти у 2016 році буде підвищено на 12% відповідно до прогнозованого рівня інфляції.