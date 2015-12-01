Мексика через низькі ціни втратила майже 40% нафтових доходів

За інформацією відомства, за даний період було отримано 654 мільярда песо (близько 39,4 мільярда доларів) нафтогазових доходів. Мінфін пояснює, що різке скорочення цих доходів склалося у зв'язку зі зниженням середньої ціни бареля мексиканської нафти з 93,1 долара у січні-жовтні 2014 року до 47,2 долара в той же період поточного року, падінням виробництва нафти на 7,6% і зниженням ціни газу на 33,6%.

У той же час у країни зросли податкові надходження, не пов'язані з нафтою, на 28% порівняно з тим же відрізком 2014 року, досягнувши 1,97 трильйона песо (майже 119 мільярдів доларів), пише Прайм.

У червні міністр фінансів Мексики Луїс Відегарай заявляв, що за останні три роки Мексика більш ніж в два рази знизила залежність доходів бюджету від нафти. За його словами, йде процес відходу від нафтової залежності економіки країни, яка вважається десятим світовим виробником нафти. Зростання доходів з інших джерел стало можливим завдяки реформі податкової системи Мексики, здійсненої в 2013 році, пояснював голова Мінфіну.

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Раніше мексиканська влада прийняли рішення про скорочення бюджетних витрат в 2015 році в цілому на 124,3 мільярда песо (приблизно 8,3 мільярда доларів) на тлі падіння нафтових цін. За словами Відегарая, ця сума становитиме приблизно 0,7% ВВП країни. Також були переглянуті в бік зменшення плани щоденного видобутку нафти в 2015 році з 2,4 мільйона барелів до 2,29 мільйона.