Мексика через низькі ціни втратила майже 40% нафтових доходів

08:46, 01 грудня 2015
Фінанси
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Доходи Мексики від нафти за січень-жовтень 2015 року впали на 38% порівняно з аналогічним періодом минулого року, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів латиноамериканка країни.

REUTERS

За інформацією відомства, за даний період було отримано 654 мільярда песо (близько 39,4 мільярда доларів) нафтогазових доходів. Мінфін пояснює, що різке скорочення цих доходів склалося у зв'язку зі зниженням середньої ціни бареля мексиканської нафти з 93,1 долара у січні-жовтні 2014 року до 47,2 долара в той же період поточного року, падінням виробництва нафти на 7,6% і зниженням ціни газу на 33,6%.

У той же час у країни зросли податкові надходження, не пов'язані з нафтою, на 28% порівняно з тим же відрізком 2014 року, досягнувши 1,97 трильйона песо (майже 119 мільярдів доларів), пише Прайм.

У червні міністр фінансів Мексики Луїс Відегарай заявляв, що за останні три роки Мексика більш ніж в два рази знизила залежність доходів бюджету від нафти. За його словами, йде процес відходу від нафтової залежності економіки країни, яка вважається десятим світовим виробником нафти. Зростання доходів з інших джерел стало можливим завдяки реформі податкової системи Мексики, здійсненої в 2013 році, пояснював голова Мінфіну.

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Раніше мексиканська влада прийняли рішення про скорочення бюджетних витрат в 2015 році в цілому на 124,3 мільярда песо (приблизно 8,3 мільярда доларів) на тлі падіння нафтових цін. За словами Відегарая, ця сума становитиме приблизно 0,7% ВВП країни. Також були переглянуті в бік зменшення плани щоденного видобутку нафти в 2015 році з 2,4 мільйона барелів до 2,29 мільйона.

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