Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2394.8086 (30 листопада – 2388.4656)

100 EUR – 2533.4680 (30 листопада – 2526.9966)

10 RUR – 3.5884 (30 листопада – 3.6058)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,98/24,08 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,3750/25,4790 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3620/0,3640 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,9481 грн/дол., до цього часу було укладено 580 угод на суму 406,35 млн дол.