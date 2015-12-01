Проект бюджету-2016: дефіцит 4% ВВП, граничний розмір держборгу близько 96% ВВП

Міністерство фінансів України пропонує уряду затвердити проект бюджету на 2016 рік з показниками доходів у розмірі 598,2 млрд грн, видатків – 674 млрд грн, граничним дефіцитом у розмірі 83,7 млрд грн (близько 4% ВВП) і граничним показником державного боргу в розмірі 1,5 трлн грн (близько 96% ВВП).

Про це йдеться в проекті держбюджету, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Крім того, Мінфін закладає граничний розмір держгарантій в обсязі 28,2 млрд грн та підвищення прожиткового мінімуму до 1496 грн до кінця року.

У поточному році розміри доходів і видатків було визначено на рівні 502,260 млрд грн і 566,870 млрд грн відповідно при граничному обсязі дефіциту в розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП і стелі держборгу на рівні 1,394 млрд грн. Прожитковий мінімум з 1 вересня поточного року становить 1330 грн. Цей самий показник Мінфін і закладає до проекту бюджету на 2016 року на період з 1 січня по 1 травня 2016 року. З 1 травня 2016 року прожитковий мінімум буде збільшено до 1399 грн.

Показник мінімальної заробітної плати також переглядатиметься – у травні і в грудні 2016 року. З 1 січня 2016 року показник мінімальної зарплати становитиме 1378 грн на місяць, що відповідає чинному на сьогодні показнику мінімальної зарплати. У травні 2016 року мінімальну зарплату буде збільшено до 1450 грн, у грудні – до 1550 грн.

При цьому в проекті бюджету підкреслюється, що соціальні виплати, передбачені низкою законодавчих актів, знаходяться в прямій залежності від наявних фінансових ресурсів і можливостей бюджетів всіх рівнів.

Крім того, проект держбюджету передбачає, що в 2016 році Кабмін доформує спеціальний резервний енергетичний фонд на суму близько 500 млн дол. Кошти будуть залучені під держгарантії.

Проект бюджету пропонує надати Мінфіну право здійснювати необхідні боргові операції, включаючи випуск ОВДП з внесенням необхідних змін до бюджетного розпису, понад затверджені показники.

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Як повідомляв УНІАН, проект держбюджету на 2016 рік буде винесено на розгляд уряду найближчими днями, а потім передано до Верховної Ради. Як підкреслювали в Мінфіні, документ формувався за безпосередньої участі фахівців місії ключового кредитора країни – Міжнародного валютного фонду. Ухвалення бюджету має відбутися до кінця року. Це є однією з основних умов отримання Україною третього траншу кредиту в обсязі 1,7 млрд грн за програмою розширеного фінансування EFF, затвердженою в березні 2015 року.