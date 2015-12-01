Держбюджет у жовтні виконано з дефіцитом 6 мільярдів

Про це йдеться у листопадовому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України, опублікованому на його сайті.

Регулятор зазначає, що всупереч дефіциту в жовтні кумулятивне сальдо за січень-жовтень залишилося позитивним – на рівні 2,8 млрд грн, тоді як у січні-жовтні 2014 року держбюджет було зведено з дефіцитом на рівні 53,8 млрд грн.

За інформацією НБУ, дефіцит держбюджету було переважно профінансовано за рахунок коштів, нагромаджених на єдиному казначейському рахунку. Водночас продовжувалося проведення боргових операцій, і в жовтні чисті залучення уряду становили 2,9 млрд грн, включаючи кредит від німецького державного банку KfW й кошти від випуску ОВДП для надання кредиту Фонду гарантування на 2 млрд грн.

Нацбанк відзначає, що, попри формування дефіциту зведеного бюджету у жовтні, за підсумками 10 місяців зберігся його суттєвий профіцит – на рівні 26,8 млрд грн.

Також повідомляється, що зростання видатків, зокрема, внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати з початку вересня 2015 роки, призвів до скорочення профіциту місцевих бюджетів до 0,3 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, профіцит держбюджету України в січні-вересні становив 8,8 млрд грн проти дефіциту в 40,1 млрд грн за аналогічний період роком раніше. Зокрема у вересні держбюджет зведено з профіцитом в 1,1 млрд грн.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, видатки – 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту – 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, стеля держборгу – 1,394 млрд грн.