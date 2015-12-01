Мінфін пропонує встановити єдину ставку для базових податків у 20%

Про це йдеться в презентації Мінфіну, опублікованій на сайті міністерства.

«Було проведено 16 індустріальних комунікаційних платформ. Зустрічі пройшли з представниками аграрної галузі, виробниками алкогольної продукції, біопалива, легкої промисловості, фондового ринку, грального бізнесу, готельного бізнесу, сектору ІТ, з металургами, підприємствами нафтопереробки, фарміндустрії, ресторанного господарства, рітейлу, виробництва сигарет і банківської сфери, - йдеться в презентації Мінфіну. - При цьому одним з пріоритетів реформи є запровадження мораторію на зміни до Податкового кодексу».

Водночас Мінфін не уточнює, на який період може бути запроваджено такий мораторій.

Крім того, в Мінфіні уточнили, що встановлення єдиної податкової ставки на ключові податки має як позитивний ефект, так і прямі втрати. Зокрема, за розрахунками міністерства, зміна ставки податку на прибуток на 1 відсотковий пункт у той чи інший бік несе втрати або додаткові доходи до бюджету в розмірі близько 2 млрд дол. Зміна ставки ЄСВ на 1 відсотковий пункт коригує доходи або видатки держбюджету на 5 млрд грн.

Читайте такожПроект бюджету-2016: дефіцит 4% ВВП, граничний розмір держборгу близько 96% ВВП

Як повідомляв УНІАН, податкова реформа є однією з ключових умов виконання Україною зобов'язань за програмою співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. На даний момент в Україні є два основних варіанти податкової реформи – від Міністерства фінансів та від депутатського корпусу. Проект, підготовлений парламентаріями, передбачає різке зниження податкових ставок і скасування деяких податків. Такі зміни, на думку фахівців, сформують дефіцит бюджету в розмірі не менш як 200 млрд грн.

Проект податкової реформи від Мінфіну передбачає дефіцит бюджету в розмірі не більш як 60 млрд грн при загальному дефіциті бюджету, закладеному в проекті держкошторису країни на 2016 рік, у 83,7 млрд грн.

Крім того, за інформацією Мінфіну, саме їхній проект податкових змін є найприйнятнішим для МВФ.