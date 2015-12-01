У держбюджеті-2016 хочуть вдвічі знизити норму перерахувань прибутку НБУ в казну

10:50, 01 грудня 2015
Фінанси
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Міністерство фінансів оприлюднило проект держбюджету на 2016 рік.

Фото УНИАН

Міністерство фінансів пропонує Кабінету міністрів України затвердити проект державного бюджету на 2016 рік, який передбачає, що наступного року Національний банк перерахує в казну не менш як 34,063 млрд грн прибутку, що майже вдвічі нижче від цьогорічного показника перерахувань до держбюджету на рівні 60,5 млрд грн.

Про це йдеться в проекті держбюджету, оприлюдненому на сайті Мінфіну. 

«Встановити, що у 2016 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України» перераховує до державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 34,063 млрд гривень», - йдеться в документі.

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Згідно з проектом, кошти перераховуються НБУ в держбюджет згідно з графіком, встановленим Міністерством фінансів.

Як повідомляв УНІАН, НБУ в січні-жовтні перерахував до держбюджету 52,125 млрд грн прибутку за минулий рік, що становить 12,2% сумарних доходів держбюджету за цей період, отриманих в обсязі 427,439 млрд грн.

У рамках держбюджету на 2015 рік НБУ має перерахувати в казну не менш як 60,5 млрд грн прибутку, що майже в 3 рази вище за показника 2014 року на рівні 22,807 млрд грн.

18 червня Верховна Рада ухвалила, а 9 липня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо побудови інституційної спроможності Національного банку України», розроблений згідно з програмою з Міжнародним валютним фондом. 

За цим законом, НБУ перераховуватиме прибуток до держбюджету після підтвердження своєї річної звітності зовнішнім аудитом іа затвердження радою, а також після формування резервів, тоді як раніше НБУ перераховував свій прибуток до держбюджету авансом. Норма діє, починаючи з держбюджету на 2016 рік.

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