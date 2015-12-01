У держбюджеті-2016 хочуть вдвічі знизити норму перерахувань прибутку НБУ в казну

Міністерство фінансів пропонує Кабінету міністрів України затвердити проект державного бюджету на 2016 рік, який передбачає, що наступного року Національний банк перерахує в казну не менш як 34,063 млрд грн прибутку, що майже вдвічі нижче від цьогорічного показника перерахувань до держбюджету на рівні 60,5 млрд грн.

Про це йдеться в проекті держбюджету, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

«Встановити, що у 2016 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України» перераховує до державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 34,063 млрд гривень», - йдеться в документі.

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Згідно з проектом, кошти перераховуються НБУ в держбюджет згідно з графіком, встановленим Міністерством фінансів.

Як повідомляв УНІАН, НБУ в січні-жовтні перерахував до держбюджету 52,125 млрд грн прибутку за минулий рік, що становить 12,2% сумарних доходів держбюджету за цей період, отриманих в обсязі 427,439 млрд грн.

У рамках держбюджету на 2015 рік НБУ має перерахувати в казну не менш як 60,5 млрд грн прибутку, що майже в 3 рази вище за показника 2014 року на рівні 22,807 млрд грн.

18 червня Верховна Рада ухвалила, а 9 липня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо побудови інституційної спроможності Національного банку України», розроблений згідно з програмою з Міжнародним валютним фондом.

За цим законом, НБУ перераховуватиме прибуток до держбюджету після підтвердження своєї річної звітності зовнішнім аудитом іа затвердження радою, а також після формування резервів, тоді як раніше НБУ перераховував свій прибуток до держбюджету авансом. Норма діє, починаючи з держбюджету на 2016 рік.