У Гонтаревої назвали причини девальвації гривні

Посилення девальваційного тиску на гривню наприкінці жовтня – початку листопада зумовлене посиленням невизначеності напередодні місцевих виборів в Україні, подальшим зниженням цін на ключові товари українського експорту, сезонним зростанням попиту на валюту у зв'язку із закупівлею енергоносіїв і виплатами Фонду гарантування вкладів, а також посиленням девальвації валют окремих торговельних партнерів України в попередні місяці.

Про це йдеться у листопадовому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України, опублікованому на його сайті.

Нацбанк зазначає, що в цих умовах вживав заходи для згладжування короткострокових сплесків попиту на іноземну валюту, дотримуючись політики вільного курсоутворення.

Зокрема, наприкінці жовтня і в листопаді регулятор проводив аукціони з продажу валюти і здійснював адресні інтервенції для фінансування енергетичного імпорту.

У той же час, НБУ активно купував валюту як шляхом інтервенцій на міжбанківському валютному ринку, так і на валютних аукціонах. Загальна сума придбаної валюти за жовтень становить 254 млн дол. США, або 5,4 млрд у гривневому еквіваленті.

Читайте такожУкраїнцям обіцяють зміцнення гривні до свят

Як повідомляв УНІАН, українська гривня в лютому цього року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після запровадження НБУ ряду обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми фінансування гривня зміцнилася до 21-23 грн/дол. і утримувалася в цьому коридорі більш як півроку.

За останній місяць діапазон коливань курсів на міжбанківському валютному ринку зсунувся в бік здешевлення гривні, що, на думку НБУ, пов'язано з проведенням в Україні місцевих виборів.

25 листопада НБУ повідомив, що аукціони з купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, оголошені регулятором 25 листопада, не відбулися, а попит і пропозиція врівноважилися самостійно, без допомоги регулятора. За інформацією НБУ, в ході торгів курс гривні зміцнився.

Вчора, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 23,98/24,08 грн/дол. За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цей час встановився на рівні 23,9481 грн/дол.