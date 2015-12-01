Залишок коштів на рахунку Держказначейства оновив максимум за 12 років

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 грудня 2015 року становить 47,957 млрд грн, повідомляється на сайті Держказначейства.

Згідно з наведеними даними, за 12 років - з початку 2003 року, залишок коштів на ЄКР на початок грудня став максимальним залишком на початок місяця за цей період.

Порівняно з початком попереднього місяця залишок коштів на ЄКР зріс на 4,333 млрд грн, або на 9,9%, в річному вираженні - в 7,1 раза, порівняно з початком року - в 16 разів.

Нагадаємо, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного і місцевих бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 листопада 2015 року становить 43,624 млрд грн, що на 3,505 млрд грн, або на 7,4%, менше за показник на початок жовтня.