Гривня продовжує торгуватися нижче 24 за долар

У вівторок, 1 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 23,90/24,05 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,3600/25,5000 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3600/0,3630 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 23,9266 гривні/долар, станом на цю годину укладено 102 угоди на суму 43,77 мільйона доларів.