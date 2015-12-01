Держбюджет-2016: витрати на оборону можуть збільшити до 100 мільярдів

Міністерство фінансів України в державному бюджеті на 2016 рік пропонує збільшити видатки на фінансування армії до 100 млрд грн з 90 млрд грн, передбачених на поточний рік, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Видатки на оборону й безпеку – 100 млрд грн, або 4,4% ВВП («живими» коштами без гарантій)», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної оборони й безпеки України рекомендувала Кабінету міністрів забезпечити рівень видатків на сектор безпеки й оборони в 2016 році в обсягу 5% від ВВП, що становитиме щонайменше 100 млрд грн.

Також планується додаткове фінансування зі спецфондів і залучення ресурсів під державні гарантії.