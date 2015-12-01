Мінфін очікує зростання економіки наступного року на 2%

Міністерство фінансів України очікує зростання економіки України на рівні 2%, при цьому номінальний ВВП складе близько 2,26 мільярда гривень, йдеться в матеріалах Мінфіну, підготовлених до презентації проекту бюджету на 2016 рік.

При цьому дефіцит бюджету, як уточнили в Мінфіні, складе 3,7% ВВП, в разі досягнення заявлених макропоказників.

Доходи бюджету складуть 598 мільярда гривень, і цей показник розраховано з врахуванням скасування імпортного збору з 1 січня 2016 року, зниження ставки ЄСВ до 20%, переходу на загальну систему оподаткування в агросекторі та зменшення перерахувань прибутку Нацбанку на 26,4 мільярда гривень.

Прогнози Мінфіну збігаються з прогнозами ключових кредиторів країни, а також рейтингових агентство, очікують позитивної динаміки української економіки до 2016 року на рівні 1-2%. Крім того, це збігається з базовим сценарієм розвитку економіки України за розрахунками уряду країни.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін оприлюднив частину проекту бюджету – без доповнень, в яких розписані державні асигнування по кожному з напрямків фінансування. У той же час, ключові показники проекту держбюджету на 2016 рік наступні: доходи в розмірі 598,2 мільярда гривень, витрати – 674 мільярда гривень, граничний дефіцит у розмірі 83,7 мільярда гривень, граничний показник державного боргу у розмірі 1,5 трильйона гривень. Граничний розмір держгарантій - 28,2 мільярда гривень. Крім того, передбачається підвищення прожиткового мінімуму до 1496 гривень до кінця року і підвищення мінімальної зарплати – до 1550 гривень до кінця 2016 року.

Також проект держбюджету передбачає, що в 2016 році Кабмін доформовано спеціальний резервний енергетичний фонд на суму близько 500 мільйонів доларів. Кошти будуть залучені під держгарантії.