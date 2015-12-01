Курс гривні від Мінфіну на наступний рік: 24,1-24,4 за долар

12:47, 01 грудня 2015
Фінанси
712

«Середній курс за роком – 24,1 грн за долар, на кінець року курс – 24,4 грн за долар. Інфляція – 12%», - йдеться в матеріалах Мінфіну.

REUTERS

Міністерство фінансів України закладає курс гривні до долара США на рівні 24,2-24,4 грн за долар, а показник інфляції – 12%. 

Про це йдеться в матеріалах Мінфіну, підготовлених до презентації проекту бюджету на 2016 рік. 

«Середній курс року – 24,1 грн за долар, на кінець року курс – 24,4 грн за долар. Інфляція – 12%», - йдеться в матеріалах Мінфіну.

Прогноз Мінфіну збігається з аналогічними прогнозами Нацбанку, однак є дещо кращим за прогнози ключових кредиторів країни, які оцінюють показник інфляції в Україні в 20% і стверджують, що повернутися до однозначних показників інфляції Україна зможе не раніше 2017-2018 року. 

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у бік ослаблення гривні – до 23-24 грн/дол., у зв'язку з чим із 30 жовтня Нацбанк змінив призначення аукціонів і почав продавати валюту.

Читайте такожУ Гонтаревої назвали причини девальвації гривні

Наприкінці листопада Мінфін заявив, що ослаблення гривні, яке спостерігається останнім часом, має тимчасовий характер, обумовлений сезонним фактором і тиском надлишкової готівки. Однак до новорічних свят гривня може зміцнитися.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter