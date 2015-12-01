Курс гривні від Мінфіну на наступний рік: 24,1-24,4 за долар

Міністерство фінансів України закладає курс гривні до долара США на рівні 24,2-24,4 грн за долар, а показник інфляції – 12%.

Про це йдеться в матеріалах Мінфіну, підготовлених до презентації проекту бюджету на 2016 рік.

«Середній курс року – 24,1 грн за долар, на кінець року курс – 24,4 грн за долар. Інфляція – 12%», - йдеться в матеріалах Мінфіну.

Прогноз Мінфіну збігається з аналогічними прогнозами Нацбанку, однак є дещо кращим за прогнози ключових кредиторів країни, які оцінюють показник інфляції в Україні в 20% і стверджують, що повернутися до однозначних показників інфляції Україна зможе не раніше 2017-2018 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у бік ослаблення гривні – до 23-24 грн/дол., у зв'язку з чим із 30 жовтня Нацбанк змінив призначення аукціонів і почав продавати валюту.

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Наприкінці листопада Мінфін заявив, що ослаблення гривні, яке спостерігається останнім часом, має тимчасовий характер, обумовлений сезонним фактором і тиском надлишкової готівки. Однак до новорічних свят гривня може зміцнитися.