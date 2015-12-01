У Росії за "наводкою" ЦБ масово закривають підозрілі рахунки

Найбільшим банкам РФ, в яких у сумнівних клієнтів великі шанси залишитися непоміченими, рекомендовано закривати рахунки, власники яких викликають у ЦБ підозри.

Про це стало відомо газеті «Коммерсантъ» від джерел у банківській сфері.

Так Банк Росії робив і раніше, але у незрівнянно менших масштабах. Причина активізації регулятора — постійне вдосконалення тіньових схем.

За словами співрозмовників видання, в останні два місяці ЦБ активно направляє в банки рекомендації щодо закриття підозрілих рахунків. Джерела пояснили, що регулятор розсилає списки конкретних клієнтів, на які банкам потрібно звернути пильну увагу.

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Всі рекомендації розписані в листі ЦБ 236-Т «Про підвищення уваги кредитних організацій до окремих операцій клієнтів». Вона була випущена в кінці минулого року. Один зі співрозмовників видання розповів, що часто найбільшим банкам показують, як на практиці потрібно застосовувати викладені в листі рекомендації. Він пояснив, що ЦБ зараз саме закриває рахунки, а не відмовляється обслуговувати їх.

У прес-службі Банку Росії підтвердили цю інформацію. Представники регулятора зазначили, що він не має права зобов'язувати банки розлучатися з клієнтами. Однак запросити дані про рахунки підозрілих клієнтів входить в його обов'язки.

Росфінмоніторинг, а також найбільші фінансові організації РФ відмовилися від коментарів виданню.

Раніше банки поскаржилися голові ЦБ РФ Ельвірі Набіулліній на збільшені витрати кредитних організацій, пов'язані із запитами регулятора. За словами заступника голови правління Інвестторгбанку Світлани Крошкіної, запитів від ЦБ з кожним місяцем стає більше, і банкам доводиться витрачати ресурси на їх виконання.