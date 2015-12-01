Вкладникам "Інтеграл-банку" відновлять виплати з 2 грудня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 2 грудня відновлює виплати гарантованих сум вкладникам ліквідованого "Інтеграл-банку", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, з 2 грудня по 14 січня вкладники можуть звертатися до відділень банку-агента фонду "Приватбанку" для отримання гарантованих сум.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 15 вересня ввів тимчасову адміністрацію в банк "Інтеграл-банк" на підставі визнання Національним банком України цього банку неплатоспроможним.

"Інтеграл-банк" працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Основним власником банку є Кирило Торішній, володіє прямо та опосередковано через інвесткомпанію "Інвестиційно-торговий союз" 48,5705% акцій банку.