В Україні можуть залишити лише три групи "спрощенців"

Міністерство фінансів України в рамках податкової реформи пропонує скасувати спрощену систему оподаткування для юридичних осіб та оптимізувати кількість груп платників єдиного податку до трьох замість нинішніх чотирьох.

Про це йдеться в презентації проекту Податкового кодексу, оприлюдненій на сайті Мінфіну.

Зокрема, міністерство залишило практично без змін вимоги до платників податків 1-ї групи спрощеної системи оподаткування. До цієї групи, як і раніше, входять фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих працівників і здійснюють торгівлю виключно на ринках або надають побутові послуги населенню і обсяг доходу яких не перевищує 300 тис. грн. При цьому міністерство має намір зобов'язати вказаних підприємців упродовж 3 років перейти на обов'язкове використання касових апаратів.

Крім того, Мінфін пропонує збільшити максимальний рівень доходів, одержуваних фізичними особами-підприємцями, для платників податків 2-ї групи спрощеної системи оподаткування з 1,5 млн грн до 2 млн грн. При цьому зазначені підприємці не зможуть продавати підакцизну продукцію, займатися наданням фінансових послуг та гральним бізнесом. Підприємці, які згідно з діючою податковою системою належать до 2-ї групи, повинні перейти на використання касових апаратів з 1 січня 2016 року, решта – з 1 липня 2016 року.

Також міністерство пропонує ліквідувати 3-тю групу «спрощенців», які отримують дохід до 20 млн грн, до якої входять як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи.

Згідно з податковою реформою до окремої третьої групи платників податків-сільгоспвиробників входитимуть підприємці, у яких частка сільгоспвиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75% і обсяг доходу яких не перевищує 2 млн грн, решта сільгоспвиробників повинні будуть перейти на загальну систему оподаткування.

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Як повідомляв УНІАН, платники податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, у січні-жовтні поточного року перерахували до бюджету близько 8,8 млрд грн єдиного податку.

В Україні з 2015 року збільшився ліміт доходу, що дає змогу суб'єктам господарювання використовувати спрощену систему оподаткування, а також знижено ставку єдиного податку для окремих груп «спрощенців».