Платіжний баланс у жовтні зведений з профіцитом $229 мільйонів

Профіцит зведеного платіжного балансу України в жовтні склав 229 мільйонів доларів США, повідомляється Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України в листопаді, опублікованому на його сайті.

Згідно з документом, поточний рахунок платіжного балансу в жовтні зведений з дефіцитом в результаті погіршення зовнішньоторговельного балансу. За вирахуванням сезонного фактора експорт за місяць знизився на 6,6%-за продовження зниження цін на основні товари українського експорту, зокрема, на металургійну продукцію і зернові культури. У той же час, імпорт товарів істотно виріс - на 11% порівняно з попереднім місяцем в сезонно скоригований вираженні внаслідок зростання поставок енергоносіїв.

Також повідомляється, що в жовтні чисті надходження за фінансовим рахунком платіжного балансу склали 549 мільйонів доларів США за рахунок отримання офіційного фінансування і зниження обсягу готівкової валюти поза банками.

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Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-вересні 2015 року зведено з дефіцитом 1 мільйон доларів проти дефіциту в 4,947 мільярда доларів протягом аналогічного періоду 2014 року.

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У 2014 році платіжний баланс України було зведено з дефіцитом 13,307 мільярда доларів проти профіциту в 2,023 мільярда доларів за підсумками 2013 року.