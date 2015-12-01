Мінфін хоче реструктуризувати свої борги перед Нацбанком

Про це йдеться в проекті держбюджету, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

«Дозволити Міністерству фінансів України, за згодою Національного банку України, у січні 2016 року здійснити угоду з державним боргом шляхом обміну за номінальною вартістю державних облігацій, що перебувають у власності Національного банку України, на нові облігації внутрішніх державних позик на умовах, встановлених Кабінетом міністрів України», - йдеться в документі.

Також проект передбачає проведення за рішенням Міністерства фінансів угод з державного та гарантованого державою боргу за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування і погашення яких здійснюється за рахунок коштів держбюджету, шляхом обміну, випуску та продажу боргових зобов'язань, а також випуску та розміщення державних деривативів на умовах, встановлених урядом.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в січні-жовтні придбав у власність державні облігації номінальною вартістю 69,1 млрд грн. Обсяг продажу ОВДП з портфеля НБУ за цей період склав 1,52 млрд грн.

Станом на 30 листопада обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становить 502,957 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 374,295 млрд грн або 74% від їх загального обсягу.

У 2014 році НБУ придбав у власність держоблігації України номінальною вартістю 181,9 млрд грн і 90 млн дол. США, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом в 4 рази перевищує показник 2013 року.