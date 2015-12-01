Безпідставно завищений курс: у Таджикистані закрили всі обмінні пункти

Національний банк Таджикистану (НБТ) прийняв рішення про закриття всіх пунктів обміну валюти, повідомляє РБК.

"Відповідно до затвердженої НБТ інструкції операції з обміну валюти відтепер можна проводити тільки у банківських центрах обслуговування, головних офісах, філіях та відділеннях комерційних банків", - йдеться в повідомленні.

За даними НБТ, на 1 листопада 2015 року в Таджикистані працювали 1 473 обмінника, з яких 636 були відкриті в столиці країни місті Душанбе.

"Напередодні голова НБТ Джамшед Нурмахмадзода оголосив про те, що в цілях зниження напруженості та запобігання негативних випадків при купівлі-продажу готівкової валюти банк має намір посилити регулювання на внутрішньому валютному ринку. В ході зустрічі голови НБТ з керівниками комерційних банків зазначалося, що саме відсутність належного контролю за діяльністю обмінників стало причиною різкого зростання курсу долара відносно до сомоні (національна валюта Таджикистану)", - зазначає видання.

Подібні заходи пояснюють тим, що "працівники пунктів обміну валют, користуючись цією нагодою, обманним шляхом і спекулятивними методами безпідставно підвищили курс іноземної валюти з метою наживи".

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Підкреслюється, що переломити ситуацію не допомогло й закриття пунктів обміну валюти (протягом останніх місяців в Таджикистані було припинено діяльність близько 800 обмінників). В ході зустрічі з банкірами глава НБТ пообіцяв, що надалі на кредитні організації, що порушили вимоги Нацбанку, будуть накладати великі штрафи.

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Як повідомлялося раніше, в квітні 2015 року НБТ тимчасово припиняв діяльність пунктів обміну валюти з метою "забезпечення стабільності внутрішнього валютного ринку, стабільності курсу сомоні та захисту інтересів клієнтів кредитних організацій".