Дефіцит Пенсійного фонду складе 125 мільярдів у разі зниження ЄСВ до 20%

Дефіцит Пенсійного фонду України у 2016 році складе 124,9 мільярда гривень у разі зниження єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 20% в рамках запропонованої Міністерством фінансів податкової реформи, заявив перший заступник голови фонду Микола Шамбір в ході брифінгу.

"За нашими розрахунками, (в разі зниження ЄСВ до 20% - УНІАН) дефіцит бюджету Пенсійного фонду збільшиться до 124,9 мільярда гривень", - повідомив він.

Зараз, за словами Шамбіра, керівництво Пенсійного фонду опрацьовує спільно з Міністерством фінансів питання покриття дефіциту фонду в наступному році за рахунок державного бюджету. Також він додав, що, якщо єдиний соціальний внесок залишиться на колишньому рівні, в середньому близько 40%, прогнозний дефіцит фонду в 2016 році складе 7,5 мільярда гривень проти 17,1 мільярда гривень поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра соціальної політики Павла Розенка, дефіцит чотирьох фондів соціального страхування у 2016 році у разі зниження ставки єдиного соціального внеску складе близько 133 мільярдів гривень.

Міністерство фінансів України в рамках податкової реформи пропонує встановити єдину ставку на ключові податки – податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, єдиний соціальний внесок – на рівні 20%, а потім встановити мораторій на внесення змін у Податковий кодекс.