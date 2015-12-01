Мінфін пропонує легалізувати гральний бізнес в Україні

Міністерство фінансів України пропонує законодавчо врегулювати господарську діяльність казино, букмекерських контор та проведення азартних ігор в інтернеті і створити Національну службу у сфері азартних ігор, яка буде реалізовувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор, а також ліцензувати діяльність гральних закладів.

Відповідний законопроект "Про азартні ігри в Україні" міністерство опублікувало на своєму сайті.

Згідно з документом, координувати діяльність новоствореної служби буде Кабінет міністрів України через міністра фінансів.

Законопроектом передбачається, що організатором азартних ігор можуть виступати виключно юридичні особи, створені у формі господарських товариств, з розміром статутного капіталу 2 мільйони євро або більше, сформованим виключно грошовими коштами, без залучення позикових, кредитних або бюджетних коштів.

Крім того, передбачається існування єдиного оператора на ринку лотерей, ліцензування якого буде здійснюватися регулюючим органом шляхом проведення відповідного конкурсу.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Міністерство фінансів України розробило механізм підвищення доходів від проведення державних лотерей і ведення грального бізнесу на 1 мільярд гривень у 2015 році.

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За словами екс-міністра фінансів Олександра Шлапака, в Україні з 2009 року заборонені азартні ігри, крім лотерей, але при цьому 80,7% всіх ставок в лотереї припадає на лотереї, подібні заборонених чинним законодавством. У той же час, діяльність ринку недостатньо прозора, а надходження до держбюджету значно нижче, ніж надходження за аналогічними видами діяльності в інших країнах. Зокрема, у 2013 році держбюджет отримав від проведення держлотерей 3,5% від отриманих операторами ринку ставок, тоді як у США та Фінляндії оператори перераховують до бюджету 30% ставок, в Італії – 15%.