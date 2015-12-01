НБУ ще не завершив роботу над новою методикою оцінки кредитних ризиків для банків

Національний банк України ще не завершив роботу над новою методикою оцінки кредитних ризиків для банків, яку планує ввести в дію з 1 квітня 2016 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі регулятора, коментуючи інформацію у деяких ЗМІ про розробленому НБУ проекті методики, яка нібито потребує докапіталізації банків на мільярди доларів.

За інформацією прес-служби, на даний час НБУ продовжує обговорення проекту з банкірами, після чого планує оприлюднити доопрацьований документ.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк планує з 1 квітня ввести в дію нову інструкцію про оцінку банками кредитних ризиків, у зв'язку з чим переніс стрес-тестування другої двадцятки банків.

За інформацією регулятора, оцінка якості кредитних портфелів банків буде проводитися згідно нової інструкції і, можливо, з деякими змінами методології.