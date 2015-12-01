Нацбанк зміцнив офіційну гривню на 10 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2384,1563 (1 грудня – 2394,8086)

100 EUR – 2527,2057 (1 грудня – 2533,4680)

10 RUR – 3,5983 (1 грудня – 3,5884)

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Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,94/24,04 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,4090/25,5160 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3600/0,3620 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,8416 гривні/долар, до цього часу було укладено 572 угоди на суму 329,94 мільйона доларів.