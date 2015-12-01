Нацбанк погіршив прогноз по золотовалютним резервам до кінця року

19:47, 01 грудня 2015
Фінанси
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У разі отримання третього та четвертого траншів золотовалютні резерви мали зрости до 18 мільярдів доларів.

REUTERS

Національний банк України погіршив прогноз стану золотовалютних резервів на кінець 2015 року до 13 мільярдів доларів з 18 мільярдів доларів, прогнозованих раніше, у зв'язку із затримкою чергових траншів від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої в ході наради з керівниками найбільших банків 1 грудня.

"Ми очікуємо, що резерви продемонструють зростання вдвічі порівняно з початком року і сягнуть трохи більше 13 мільярдів доларів США. Такий обсяг резервів є достатнім, адже ця сума покриває більше трьох місяців імпорту", - наводяться в повідомленні слова Гонтарєвої.

Вона нагадала, що у разі отримання третього і четвертого траншів до кінця року, як це спочатку було заплановано програмою з МВФ, резерви мали зрости до 18 мільярдів доларів, а з отриманням лише третього траншу – до 15 мільярдів доларів.

"Сьогодні отримання нових траншів до кінця поточного року стало менш імовірним. Відповідно, Національний банк був змушений переглянути основний прогноз про стан резервів на кінець року", - пояснила глава НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви України, за попередніми даними Національного банку України, в жовтні зросли на 1,5%, або на 188 мільйонів доларів, і на 1 листопада 2015 року склали 12,962 мільярда доларів.

Зростання резервів відбулося насамперед за рахунок купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України. Зокрема, у жовтні НБУ купив на міжбанку 300,5 мільйона доларів США. Також резерви поповнилися за рахунок надходжень від банку KFW (Німеччина) на користь уряду України на 199 мільйонів євро.

Також повідомляється, що в жовтні платежі з погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті склали 95,7 мільйона доларів. США, в тому числі 13,2 мільйона доларів - за державними цінними паперами.

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Крім цього, у жовтні НБУ проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку, у ході яких регулятор продав банкам 46,5 мільйона доларів США.

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