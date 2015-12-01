Нацбанк погіршив прогноз по золотовалютним резервам до кінця року

Національний банк України погіршив прогноз стану золотовалютних резервів на кінець 2015 року до 13 мільярдів доларів з 18 мільярдів доларів, прогнозованих раніше, у зв'язку із затримкою чергових траншів від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої в ході наради з керівниками найбільших банків 1 грудня.

"Ми очікуємо, що резерви продемонструють зростання вдвічі порівняно з початком року і сягнуть трохи більше 13 мільярдів доларів США. Такий обсяг резервів є достатнім, адже ця сума покриває більше трьох місяців імпорту", - наводяться в повідомленні слова Гонтарєвої.

Вона нагадала, що у разі отримання третього і четвертого траншів до кінця року, як це спочатку було заплановано програмою з МВФ, резерви мали зрости до 18 мільярдів доларів, а з отриманням лише третього траншу – до 15 мільярдів доларів.

"Сьогодні отримання нових траншів до кінця поточного року стало менш імовірним. Відповідно, Національний банк був змушений переглянути основний прогноз про стан резервів на кінець року", - пояснила глава НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви України, за попередніми даними Національного банку України, в жовтні зросли на 1,5%, або на 188 мільйонів доларів, і на 1 листопада 2015 року склали 12,962 мільярда доларів.

Зростання резервів відбулося насамперед за рахунок купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України. Зокрема, у жовтні НБУ купив на міжбанку 300,5 мільйона доларів США. Також резерви поповнилися за рахунок надходжень від банку KFW (Німеччина) на користь уряду України на 199 мільйонів євро.

Також повідомляється, що в жовтні платежі з погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті склали 95,7 мільйона доларів. США, в тому числі 13,2 мільйона доларів - за державними цінними паперами.

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Крім цього, у жовтні НБУ проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку, у ході яких регулятор продав банкам 46,5 мільйона доларів США.