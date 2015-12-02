Білорусь хоче отримати позику від МВФ у 3 мільярди доларів

Як заявив на нараді уряду з участю президента білоруський прем’єр Андрій Коб’яков, така позика на 10 років мала б відсоткову ставку у 2,28 відсотка, передає Радіо Свобода.

Президент Олександр Лукашенко, зі свого боку, додав, що такі умови були б для Білорусі найкращим вибором із усіх можливостей, включно і з пропозицією кредиту від Росії. За його словами, під такий низький відсоток, як МВФ, Білорусі ніхто кредитів не дає, навіть росіяни.

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Як сказав Лукашенко, в переговорах про такий кредит із представниками МВФ від дав знати, що його країна відкрита для цілої низки реформ. За його словами, він не сказав «ні» на жодну з вимог – ні щодо тарифів, ні щодо підвищення пенсійного віку, ні щодо зарплат.

Раніше УНІАН повідомляв, що з 12 листопада 2015 року в Білорусі змінилася класифікація банківських вкладів (депозитів), що передбачено декретом президента від 11 листопада №7 «Про залучення грошових коштів у вклади (депозити)». Згідно з документом, договори строкового і умовного банківського внеску будуть підрозділятися на безвідкличні та відкличні.