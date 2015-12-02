РФ для переходу на картки "Мир" доведеться модернізувати всі банкомати і термінали

У Росії перехід на пластикові карти «Мир» Національної системи платіжних карт (НСПК) вимагатиме переходу на власну систему криптографії, для якої потрібно буде вносити технічні зміни в банкомати і термінали, пишуть «Ведомости».

За словами консультанта з безпеки Cisco Systems Олексія Лукацького, міжнародні системи навряд чи стануть включати російську криптографію, оскільки працюють за загальним стандартом EMV.

Наголошується, що при запуску НСПК буде працювати за стандартами EMV, але зараз обговорюється питання стандартизації вітчизняного аналога, апаратні модулі для якого буде сертифікувати ФСБ.

Таким чином, банкомати і термінали по всій країні потребуватимуть встановлення нового дорогого модуля. За даними Центробанку, на території країни діють 1,2 млн терміналів для пластикових карт і майже 120 тис. банкоматів.

В ЦБ розповіли, що ця робота проводиться для розвитку НСПК і узгоджена з ФСБ. Між тим у службі не прокоментували інформацію, як і в платіжній системі.

Представник одного з великих банків впевнений, що заміна обладнання обійдеться в сотні мільйонів доларів, які ляжуть на плечі клієнтів. Представник іншого банку здивований, навіщо взагалі замінювати криптографічні стандарти, якщо їх і так перевіряють відповідні органи. Він порівнює ситуацію з різною шириною залізничної колії, яка відрізняється від світової.

Раніше повідомлялося, що карти НСПК обійдуться банкам дорожче MasterCard і Visa принаймні у півтора разу.