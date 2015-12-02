Виділення третього траншу МВФ залежить від прийняття бюджету і податкових законів – Ваше

Рада директорів ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду поки не призначила дату засідання щодо України, у Вашингтоні чекають на результати прийняття бюджету і податкових змін, повідомив у коментарі УНІАН голова представництва МВФ в Україні Жером Ваше.

«Ні, дати засідання немає. Ми очікуємо на рішення парламенту - щодо бюджету, щодо податкових змін. Ми хотіли б побачити те, що буде подано до парламенту, що буде прийняте, - сказав Ваше. - У цьому зв'язку важко поки говорити про третій транш (за програмою EFF - УНІАН) до кінця року, рішень жодних не було прийнято».

Водночас Ваше підкреслив, що бюджет і податкова реформа - не єдині питання, які цікавлять Фонд і обговорюються з Фондом. «Ми вже відзначали певні позитивні зміни у фіскальній політиці, стабілізацію фінансової системи. Зараз важливо все це зберегти. Є також й інші цілі. Але важливо все ж таки вчасно завершити бюджетний процес», - зазначив Ваше.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки 11 березня поточного року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. - 4 серпня.

Другий перегляд програми проходив для України у два етапи. Місія фонду працювала в Києві у вересні і 2 жовтня припинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни з податкової реформи і проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори поновилися.

За підсумками роботи останньої місії Фонд зазначає поглиблення взаєморозуміння з українською владою з ключових питань економічних реформ, однак при цьому очікує від уряду підготовки збалансованого проекту держбюджету на наступний рік і затвердження цього проекту Верховною Радою.

При цьому Мінфін і Нацбанк не виключають, що, незважаючи на досягнення компромісу з податкових змін і проекту бюджету 2016 року, Україна, найімовірніше, не отримає до кінця року третій транш обсягом 1,7 млрд дол. з технічних причин - насамперед, у зв'язку з початком різдвяних і новорічних свят.

Отримання третього траншу за програмою EFF є запорукою отримання 1 млрд дол. кредитних гарантій від уряду США, а також кредитних траншів від інших кредиторів - Світового банку, ЄБРР, урядів країн ЄС.