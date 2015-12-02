Центробанк Росії бачить ризики розширення санкцій проти країни

Банк Росії бачить ризики ескалації економічних санкцій щодо РФ, випливає з основних напрямів розвитку і забезпечення функціонування фінансового ринку РФ, підготовлених ЦБ.

Банк Росії опублікував перший стратегічний документ щодо розвитку фінансового ринку Росії на період 2016-2018 років, повідомляє ТАСС.

"При підготовці цього документа приймалася гіпотеза про те, що санкції, чинні в даний час щодо Росії з геополітичних причин, не будуть скасовані, а котирування нафти будуть коливатися поблизу існуючих значень. Водночас існує ризик ескалації санкцій, що може негативно вплинути на можливість реалізації запропонованих заходів", - наголошується в документі.

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У стратегії також зазначено, що пріоритетними цілями нової стратегії визначено підвищення рівня і якості життя громадян РФ, ріст і розвиток реального сектора російської економіки і створення умов для зростання фінансової індустрії.