Українські банки перейшли на міжнародні стандарти бухобліку

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на заяву заступника голови НБУ Владислава Рашкована під час наради з керівниками найбільших банків 1 грудня.

«З 1 грудня українська банківська система переходить на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Це визначна подія, на яку банки чекали впродовж останніх 17 років», - зазначив Рашкован.

За його словами, для реалізації цього проекту з лютого 2015 року було проведено пілотний проект, а також відбулися два семінари Світового банку, на яких бухгалтери банків знайомилися з міжнародними стандартами обліку.

«Ми також провели конференцію для бухгалтерів, на якій отримали коментарі і відгуки до наших інструкцій, які вже прийнято в Національному банку», - додав Рашкован.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ привів проміжну (квартальну) фінансову звітність банків відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, зобов'язавши банки складати квартальну фінансову звітність за новими вимогами, починаючи з першого кварталу 2016 року. Квартальна звітність відповідатиме річній, що спростить співставлення інформації за різні періоди.