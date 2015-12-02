Російський рубль знову падає слідом за нафтою

У Росії в середу, 2 грудня, світові валюти торгувалися різноспрямовано в першу годину роботи Московської біржі.

Перші угоди по долару США пройшли на ЄТС в межах 66,52-66,77 руб./$1, у середньому за півтори хвилини курс склав 66,65 руб./$1 (+4 коп. до позначки попереднього закриття). Курс євро при цьому становив 70,76 руб./євро (-12%).

Однак станом на 10.45 мск обидві валюти перейшли до зростання. На цей час долар торгується по 66,8 руб. Максимальний курс, якого встигла досягти валюта, склав 66,95 руб. В той же самий час євро торгується по 70,92 руб. Максимальний курс, за яким йшли торги з європейською валютою, становив 71 руб., пишуть "Ведомости".

Банк Росії знизив офіційні курси валют на 2 грудня. Долар в оцінках ЦБ подешевшав до 66,26 руб., євро - до 70,13 руб. Бівалютний кошик таким чином становив 68 руб.

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Рубль чутливо реагує на коливання на нафтовому ринку. Станом на 10.45 мск вартість січневого ф'ючерсу на північноморську суміш Brent опускалася до $44,19 за барель. У той же час вартість січневого ф'ючерсу на легку нафту WTI знижувалася до $41,5 за барель.