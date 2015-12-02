Активи працюючих банків України за місяць зросли на 37 мільярдів
Таке зростання активів зумовлене переважно впливом курсової різниці.
Активи працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних банків, за жовтень цього року зросли на 37 млрд грн, або на 3,06% - до 1,246 трлн грн на 1 листопада, повідомляється на сайті Національного банку України.
За оцінками НБУ, загальні активи працюючих банків, не відкориговані на суму резервів, за місяць зросли на 49 млрд грн, або на 3,32% - до 1,525 трлн грн на 1 листопада.
У повідомленні зазначається, що таке зростання активів зумовлене переважно впливом курсової різниці.
Зобов'язання працюючих банків у жовтні зросли на 42 млрд грн, або на 3,89% - до 1,122 трлн грн, капітал знизився на 5,031 млрд грн, або на 3,9%, - до 123,931 млрд грн.
Порівняльні дані щодо працюючих банків на початок року, а також дані на 1 листопада щодо банківської системи загалом, із урахуванням неплатоспроможних банків, не наводяться.
Також повідомляється, що за жовтень кількість працюючих банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, скоротилася на два банки - до 120.
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Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних, за вересень знизилися на 19 млрд грн, або на 1,54%, - до 1,209 млрд грн на 1 жовтня.
У 2014 році активи банків зросли на 38,757 млрд грн, або на 3,03%, – до 1,317 трлн грн.
Станом на 1 січня 2015 року в Україні ліцензію на здійснення банківської діяльності мали 163 банки.