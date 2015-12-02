Активи працюючих банків України за місяць зросли на 37 мільярдів

Активи працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних банків, за жовтень цього року зросли на 37 млрд грн, або на 3,06% - до 1,246 трлн грн на 1 листопада, повідомляється на сайті Національного банку України.

За оцінками НБУ, загальні активи працюючих банків, не відкориговані на суму резервів, за місяць зросли на 49 млрд грн, або на 3,32% - до 1,525 трлн грн на 1 листопада.

У повідомленні зазначається, що таке зростання активів зумовлене переважно впливом курсової різниці.

Зобов'язання працюючих банків у жовтні зросли на 42 млрд грн, або на 3,89% - до 1,122 трлн грн, капітал знизився на 5,031 млрд грн, або на 3,9%, - до 123,931 млрд грн.

Порівняльні дані щодо працюючих банків на початок року, а також дані на 1 листопада щодо банківської системи загалом, із урахуванням неплатоспроможних банків, не наводяться.

Також повідомляється, що за жовтень кількість працюючих банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, скоротилася на два банки - до 120.

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Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних, за вересень знизилися на 19 млрд грн, або на 1,54%, - до 1,209 млрд грн на 1 жовтня.

У 2014 році активи банків зросли на 38,757 млрд грн, або на 3,03%, – до 1,317 трлн грн.

Станом на 1 січня 2015 року в Україні ліцензію на здійснення банківської діяльності мали 163 банки.