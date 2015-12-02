Українським банкам вчасно не повертають більше 20% кредитів

Частка простроченої заборгованості за кредитами в працюючих українських банках за жовтень зросла на 2,5 п. п. – до 20,4% станом на 1 листопада, повідомляється на сайті Національного банку України.

Порівняльні дані по банках для визначення динаміки з початку року не наводяться.

За даними НБУ, обсяг наданих працюючими банками кредитів на 1 жовтня становив 934,539 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами в працюючих українських банках за вересень зросла на 1,3 п. п. – до 19,9% за станом на 1 жовтня.

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У 2014 році частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків зросла на 5,8 п. п. до 13,5%. За рік банки збільшили обсяг наданих кредитів на 95 млрд грн, або на 10,43%, – до 1,006 трлн грн.